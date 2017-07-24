"Реал" провел предварительные переговоры с очередным потенциальным новичком

Теги сассуолореал мадриддоменико берарди

"Реал" провел предварительные переговоры с очередным потенциальным новичкомМадридский "Реал" провел предварительные переговоры с очередным потенциальным новичком - форвардом итальянского "Сассуоло" Доменико Берарди, который рассматривается королевским клубом в качестве альтернативы нападающему "Монако" Килиану Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, пока "сливочные" лишь вышли на связь с агентом 22-летнего футболиста, чтобы выяснить готов ли будет игрок "черно-зеленых" сменить клубную прописку уже в это трансферное окно. Ответ от итальянца оказался положительным для испанского гранда.

В завершившемся сезоне Берарди забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач в 25 матчах за "Сассуоло".

Напомним, форвард "Реала" намерен потребовать объяснений от Зидана. | soccernews.ru

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