"Реал" провёл презентацию Браима Диаса

В понедельник мадридский "Реал" провёл презентацию своего новичка - полузащитника Браима Диаса.

Напомним, что королевский клуб купил 19-летнего испанца у "Манчестер Сити" за 17,3 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2025 года.

За "Реал" Браим Диас будет играть с цифрой "21" на спине.

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