"Реал" провел презентацию Одриосолы: опубликованы фото и видео

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"Реал" провел презентацию Одриосолы: опубликованы фото и видео

"Реал" представил новичка команды защитника Альваро Одриосолу, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Одроисола перешел в "Реал" из "Реала Сосьедад" за 30 миллионов евро и подписал контракт с королевским клубом до лета 2024 года.

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