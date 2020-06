"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта

Мадридский "Реал" возобновил командные тренировки перед возобновлением сезона чемпионата Испании.

Подопечные Зинедина Зидана занимались в полном составе впервые с 12 марта.

Рестарт розыгрыша Ла Лиги запланирован на 11 июня. "Реал" проведет свой первый матч после возобновления с "Эйбаром" 14 июня.

⚽ Zidane is now working with the whole group!

#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/fbL7R7HpGF