"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта
Мадридский "Реал" возобновил командные тренировки перед возобновлением сезона чемпионата Испании.
Подопечные Зинедина Зидана занимались в полном составе впервые с 12 марта.
Рестарт розыгрыша Ла Лиги запланирован на 11 июня. "Реал" проведет свой первый матч после возобновления с "Эйбаром" 14 июня.
⚽ Zidane is now working with the whole group!— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 1, 2020
#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/fbL7R7HpGF
"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Барселоны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14