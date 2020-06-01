"Реал" провел тренировку в полном составе впервые с 12 марта

Мадридский "Реал" возобновил командные тренировки перед возобновлением сезона чемпионата Испании.

Подопечные Зинедина Зидана занимались в полном составе впервые с 12 марта.

Рестарт розыгрыша Ла Лиги запланирован на 11 июня. "Реал" проведет свой первый матч после возобновления с "Эйбаром" 14 июня.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Барселоны".

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