"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер таланта

Теги реал мадридкарим адейемиред булл зальцбург

"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер талантаФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" начал работу по приобретению немецкого 19-летнего форварда "РБ Зальцбург" Карима Адейеми.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, агент Адейеми сегодня встретился с представителями королевского клуба.

Ранее сообщалось, что австрийский клуб потребует у потенциального покупателя около 35 миллионов евро за молодого бомбардира.

В нынешнем сезоне Адейеми сыграл 12 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.

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