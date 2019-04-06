"Реал" проводит 100-й матч под руководством Зидана

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"Реал" проводит 100-й матч под руководством Зидана

Сегодня, 6 апреля, "Реал" принимает "Эйбар" (0:1; второй тайм).

Этот матч стал 100-й игрой для Зинедина Зидана в роли главного тренера мадридской команды.

Напомним, французский специалист возглавил во второй раз "Реал" 11 марта 2019 года, сменив на посту Сантяго Солари, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

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