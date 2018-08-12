"Реал" проявляет активный интерес к двум ключевым игрокам "Интера"

Мадридский "Реал" проявляет активный интерес к двум ключевым игрокам миланского "Интера", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб всерьез оценивает возможность подписания форварда "нерадзурри" Мауро Икарди и их защитника Милана Шкриньяра. Трансфер первого оценивается в 100 миллионов евро, а второго - в 80 миллионов евро.

Напомним, "Реал" интересуется защитником "Севильи". | soccernews.ru