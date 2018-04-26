Мадридский "Реал" проявляет интерес к четырем ключевым игрокам "Манчестер Сити", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, королевский клуб рассматривает варианты с подписанием защитника "горожан" Джона Стоунза, полузащитника Кевина Де Брюйне и вингеров Лероя Сане и Рахима Стерлинга. Однако ни с одним из этих футболистов "Сити" расставаться не намерен.

Напомним, "Реал" сделал предложение Эмре Джану. | soccernews.ru