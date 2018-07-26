"Реал" проявляет интерес к двум своим бывшим игрокам

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"Реал" проявляет интерес к двум своим бывшим игрокамМадридский "Реал" проявляет интерес сразу к двум своим бывшим игрокам, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в стане королевского клуба оценивается возможность возвращения на "Сантьяго Бернабеу" одного из форвардов - Альваро Мораты из лондонского "Челси" либо Мариано Диаса из "Лиона".

Напомним,  "Реал" вышел на контакт с потенциальной заменой для Роналду. | soccernews.ru

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