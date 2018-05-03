"Реал" проявляет интерес к двум защитникам "Интера"

Вслед за Миланом Шкриньяром мадридский "Реал" проявляет интерес к еще одному защитнику миланского "Интера" - Жоау Канселу, права на которого принадлежат "Валенсии".

Как информирует fichajes.com, в 23-летнем португальце королевский клуб видит альтернативу своему основному правому защитнику Дани Карвахалю.

В нынешнем сезоне Канселу забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Интер".

Напомним, "Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити". | soccernews.ru