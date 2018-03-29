"Реал" проявляет интерес к Габриэлу Жезусу

Теги реал мадридманчестер ситигабриэл жезус

"Реал" проявляет интерес к Габриэлу ЖезусуМадридский "Реал" проявляет интерес к форварду "Манчестер Сити" Габриэлю Жезусу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб может предпринять попытки подписать 20-летнего нападающего "горожан" уже после Чемпионата Мира в России, если он проявит себя на турнире с лучшей стороны. Добавляет оптимизма "сливочным" в возможных переговорах по бразильцу то, что недавно тот отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Жезус забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за клуб.

Напомним, летом "Реал" и "Барселоны" сойдутся в борьбе за пятерых футболистов. | soccernews.ru

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