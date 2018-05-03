"Реал" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к ключевому полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривается вопрос о возможном приобретении 27-летнего хавбека "аристократов" ближайшим летом. В подписании своего соотечественника заинтересован лично французский наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Челси".

Напомним, Зидан недоволен игровой формой трех основных игроков "Реала". | soccernews.ru