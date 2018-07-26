"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситисерхио агуэро

"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" проявляет интерес к ведущему форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб рассматривает 30-летнего нападающего "горожан" в качестве потенциального кандидата на усиление своей линии атаки.

В прошлом сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним,  "Реал" согласовал условия личного контракта с Куртуа. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов