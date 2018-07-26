"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к ведущему форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб рассматривает 30-летнего нападающего "горожан" в качестве потенциального кандидата на усиление своей линии атаки.

В прошлом сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" согласовал условия личного контракта с Куртуа. | soccernews.ru