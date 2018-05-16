"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Милана"

Теги реал мадридджанлуиджи доннаруммамилан

"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Милана"Мадридский "Реал" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего стража ворот "россонери" в качестве потенциального кандидата на усиление своей вратарской позиции.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 54 мяча в 52 матчах за "Милан".

Напомним, "Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы. | soccernews.ru

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