"Реал" проявляет интерес к ключевому игроку "Милана"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего стража ворот "россонери" в качестве потенциального кандидата на усиление своей вратарской позиции.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 54 мяча в 52 матчах за "Милан".

Напомним, "Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы. | soccernews.ru