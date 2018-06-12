"Реал" проявляет интерес к очередной трансферной цели "Барселоны"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки де Йонгу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб вполне может предпринять попытку подписать 21-летнего хавбека, тем самым перехватив его у каталонской "Барселоны", которая считается главным претендентом на перспективного голландца.

В завершившемся сезоне де Йонг забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" уже ведет переговоры по Де Йонгу. | soccernews.ru