"Реал" проявляет интерес к очередной трансферной цели "Барселоны"

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"Реал" проявляет интерес к очередной трансферной цели "Барселоны"Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки де Йонгу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб вполне может предпринять попытку подписать 21-летнего хавбека, тем самым перехватив его у каталонской "Барселоны", которая считается главным претендентом на перспективного голландца.

В завершившемся сезоне де Йонг забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" уже ведет переговоры по Де Йонгу. | soccernews.ru

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