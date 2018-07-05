"Реал" проявляет интерес к Рэшфорду

Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, информирует OK Diario.

По сведениям источника, королевский клуб включил 20-летнего нападающего "красных дьяволов" в список потенциальных кандидатов на усиление своей линии атаки. В стане "сливочных" рассчитывают, что подписать перспективного игрока им помогут существующие разногласия в отношениях между ним и главным тренером его команды Жозе Моуринью.

Напомним, также "Реал" интересуется Лукаку. | soccernews.ru