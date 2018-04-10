"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Атлетико"
Мадридский "Реал" проявляет интерес сразу к трем игрокам "Атлетико", информирует испанская пресса.
Сообщается, что в сферу интересов королевского клуба входят защитники "матрасников" Лукас Эрнандес и Хосе Мария Хименес, а также их форвард Антуан Гризманн.
Отметим, что сумма отступных за первого равняется 55-ти миллионам евро, за второго - 65-ти миллионам евро, а за третьего - 100 миллионам евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17