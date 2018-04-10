"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Атлетико"

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"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Атлетико"Мадридский "Реал" проявляет интерес сразу к трем игрокам "Атлетико", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в сферу интересов королевского клуба входят защитники "матрасников" Лукас Эрнандес и Хосе Мария Хименес, а также их форвард Антуан Гризманн.

Отметим, что сумма отступных за первого равняется 55-ти миллионам евро, за второго - 65-ти миллионам евро, а за третьего - 100 миллионам евро.

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