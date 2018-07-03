"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Челси"

1 Теги реал мадридчелситибо куртуахаби алонсомаркос алонсоэден азар

"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Челси"Мадридский "Реал" проявляет интерес сразу к трем игрокам лондонского "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане королевского клуба всреьез оценивается возможность подписания уже в текущее трансферное окно голкипера "аристократов" Тибо Куртуа, их защитника Маркоса Алонсо и вингера Эдена Азара.

Напомним,  Куртуа намекнул на свой возможный переход в "Реал"

Комментарии
Алексей

Челси надо срочно избавляться от бельгийцев, при которых у клуба больше провалов, и на полученные деньги купить настоящих звезд.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов