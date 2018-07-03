"Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет интерес сразу к трем игрокам лондонского "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане королевского клуба всреьез оценивается возможность подписания уже в текущее трансферное окно голкипера "аристократов" Тибо Куртуа, их защитника Маркоса Алонсо и вингера Эдена Азара.

Напомним, Куртуа намекнул на свой возможный переход в "Реал".