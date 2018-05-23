"Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании

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"Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной ИспанииМадридский "Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании, информирует местная пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом королевский клуб вполне будет готов предпринять попытки подписать голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитника Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад") и полузащитника Тьяго Алькантару ("Бавария").

Напомним, "Реал" готов переключить внимание с Неймара на двух звезд АПЛ. | soccernews.ru

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