"Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании
Мадридский "Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании, информирует местная пресса.
Так, сообщается, что ближайшим летом королевский клуб вполне будет готов предпринять попытки подписать голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитника Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад") и полузащитника Тьяго Алькантару ("Бавария").
Напомним, "Реал" готов переключить внимание с Неймара на двух звезд АПЛ. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20