"Реал" проявляет интерес к ведущему хавбеку "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к ведущему полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, королевский клуб оценивает возможность подписания 27-летнего хавбека "аристократов" этим летом.

В завершившемся сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, в "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru