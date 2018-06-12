"Реал" проявляет интерес к ведущему хавбеку "Челси"

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"Реал" проявляет интерес к ведущему хавбеку "Челси"Мадридский "Реал" проявляет интерес к ведущему полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, королевский клуб оценивает возможность подписания 27-летнего хавбека "аристократов" этим летом.

В завершившемся сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, в "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru

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