Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику "Атлетико" Хосе Марии Хименесу, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, этим летом королевский клуб вполне будет готов выплатить за 23-летнего бека "матрасников" его клаусулу в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хименес забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, Перес определился с идеальным партнером для Рамоса. | soccernews.ru