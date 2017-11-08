"Реал" проявляет интерес сразу к пяти игрокам из АПЛ

Мадридский "Реал" проявляет интерес сразу к пяти игрокам из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением в зимнее трансферное окно Хуана Маты, Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича (все - "Манчестер Юнайтед"), Эмре Джана ("Ливерпуль") и Алексиса Санчеса ("Арсенал"). Учитывая, что у всех из них контракты с клубами истекают летом следующего года, "сливочные" могут заполучить их в январе за достаточно скромные суммы.