"Реал" проявляет интерес сразу к пяти игрокам из АПЛ

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"Реал" проявляет интерес сразу к пяти игрокам из АПЛМадридский "Реал" проявляет интерес сразу к пяти игрокам из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением в зимнее трансферное окно Хуана Маты, Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича (все - "Манчестер Юнайтед"), Эмре Джана ("Ливерпуль") и Алексиса Санчеса ("Арсенал"). Учитывая, что у всех из них контракты с клубами истекают летом следующего года, "сливочные" могут заполучить их в январе за достаточно скромные суммы.

Напомним, Перес готов предложить 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса игроку "Атлетика". | soccernews.ru

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