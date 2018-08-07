"Реал" прямо намекнул, что Модрич останется на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" прямо намекнул, что его ведущий полузащитник Лука Модрич не покинет клуб в текущее трансферное окно.

Так, в своем твиттере "сливочные" объявили о старте продаж третьего комплекта своей игровой формы на сезон 2018/2019. Сделали они это путем обнародования фото хорватского хавбека в этой самой форме.

Напомним, игроки "Реала" уже сравнивают Лопетеги с Бенитесом. | soccernews.ru