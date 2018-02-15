"Реал" - ПСЖ - 3:1 (обзор)

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"Реал" - ПСЖ - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ (3:1).

Видео: "Реал" - ПСЖ.

 

Не пропустите: "Реал" обыграл ПСЖ, забив два гола за три минуты. | http://soccernews.ru

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