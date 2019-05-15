"Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Пьянича



"Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити" проявляют интерес к боснийскому полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, испанский, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" оценивает хавбека в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Пьянич провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с туринским клубом действителен до лета 2023 года.

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