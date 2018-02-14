"Реал" - ПСЖ: стартовые составы

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"Реал" - ПСЖ: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Реала" и ПСЖ в первом матче 1/16 финала Лиги Чемпионов.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Рабьо, Ло Чельсо, Верратти, Мбаппе, Неймар, Кавани

Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня, 14 февраля и начнется в 22:45 мск.

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