"Реал" пытается избавиться от Иско

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не хочет видеть Иско в команде.

Как сообщает Deportes Cuatro, "сливочные" из всех сил пытаются избавиться от футболиста.

По информации источника, из-за отсутствия предложений "Реал" снизил цену на игрока до 18 миллионов евро.

"Ювентус" и "Милан" заинтересованы в трансфере.

Напомним, что контракт Иско с королевским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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