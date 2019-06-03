"Реал" пытается сбить цену на Азара

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"Реал" пытается сбить цену на Азара

"Реал" продолжает вести переговоры с "Челси" по трансферу Эдена Азара.

Как сообщает Goal.com, стороны пытаются договориться по стоимости трансфера бельгийца. Так, "аристократы" хотят выручить с продажи 130 миллионов евро, а мадридский клуб пытается сбить цену до 120 миллионов.

В минувшем сезоне на счету Азара 21 забитых мяч и 17 результативных передач в 52 играх.

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