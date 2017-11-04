"Реал" пытается выбрать между Алли и Коутиньо

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"Реал" пытается выбрать между Алли и Коутиньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли и хавбек "Ливерпуля" Коутиньо находятся в сфере интересов "Реала".

Однако как сообщает Le Figaro, мадридский клуб не планирует подписывать сразу обоих игроков. Таким образом, в Испанию переберется кто-то один.

Отметим, что Алли и Коутиньо являются важными футболистами в своих клубах, поэтому заполучить их будет непросто.

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