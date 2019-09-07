"Реал" пытался подписать хавбека "Наполи"

"Реал" хотел заполучить хавбека "Наполи" Фабиана Руиса.

Как сообщает Calciomercato, "сливочные" готовы были заплатить за 23-летнего испанца 45 миллионов евро. Однако итальянцы отказали в трансфере.

Отмечается, что "Наполи" предложит футболисту новое соглашение, по которому его зарплата вырастет до 3 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне на счету Руиса 7 голов и 4 ассиста в 40 играх.

Читайте также: Фернандо Льоренте перешёл в "Наполи". | http://soccernews.ru