"Реал" работает над натурализацией Каземиро

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"Реал" работает над натурализацией КаземироМадридский "Реал" работает над натурализацией своего ведущего полузащитника Каземиро, информирует Marca.

Таким решением "сливочные" хотят освободить одно из мест в команде, которое отводится для игроков не из стран Европейского союза. Королевский клуб уже подал документы в Королевскую испанскую федерацию футбола и Ла Лигу для завершения процесса натурализации бразильца.

Напомним, уход Роналду ударил по популярности "Реала" в соцсетях. | soccernews.ru

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