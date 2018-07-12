"Реал" работает над натурализацией Каземиро

Мадридский "Реал" работает над натурализацией своего ведущего полузащитника Каземиро, информирует Marca.

Таким решением "сливочные" хотят освободить одно из мест в команде, которое отводится для игроков не из стран Европейского союза. Королевский клуб уже подал документы в Королевскую испанскую федерацию футбола и Ла Лигу для завершения процесса натурализации бразильца.

Напомним, уход Роналду ударил по популярности "Реала" в соцсетях. | soccernews.ru