"Реал" работает над новой стратегией по трансферу Мбаппе
Мадридский "Реал" не теряет надежд летом заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации AS, королевский клуб думает над новой стратегией по покупке француза, поскольку предыдущая стала неосуществимой из-за срыва запуска Суперлиги Европы.
Поскольку новый турнир не удастся запустить в ближайшее время, "сливочные" не смогут рассчитывать на солидные финансовые вливания от участия в нём.
Сам 22-летний футболист уже трижды отклонил предложения парижан о продлении контракта, но это не значит, что он обязательно уйдёт по окончании сезона.
Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" взял огромный кредит на его трансфер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14