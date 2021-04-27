"Реал" работает над новой стратегией по трансферу Мбаппе

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"Реал" работает над новой стратегией по трансферу Мбаппе

Фото официальный твиттер УЕФА

Мадридский "Реал" не теряет надежд летом заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации AS, королевский клуб думает над новой стратегией по покупке француза, поскольку предыдущая стала неосуществимой из-за срыва запуска Суперлиги Европы.

Поскольку новый турнир не удастся запустить в ближайшее время, "сливочные" не смогут рассчитывать на солидные финансовые вливания от участия в нём.

Сам 22-летний футболист уже трижды отклонил предложения парижан о продлении контракта, но это не значит, что он обязательно уйдёт по окончании сезона.

Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Реал" взял огромный кредит на его трансфер.

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