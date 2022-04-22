"Реал" работает над новыми контрактами трех игроком основы

Фото: твиттер Милитао\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" работает над продлениями контрактов трех игроков основного состава, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент королевский клуб активно работает над новым соглашением Эдера Милитао и хочет решить вопрос в ближайшие недели.

Отмечается, что его продление не имеет ничего общего со сделкой по немецкому центральному защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру.

Сообщается, что Лука Модрич и Винисиус тоже продлят свои контракты, в этом нет сомнений.

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