"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом

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"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом

Пресс-служба мадридского "Реала" назвала футболиста, сдавшего положительный тест на COVID-19.

Заражённым оказался центральный защитник Эдер Милитао.

Примечательно, что в минувшую субботу бразилец отыграл все 90 минут в матче с "Уэской".

Сообщается, что в ходе проверки остальных игроков "сливочных" и сотрудников клуба других заболевших коронавирусом не выявлено.

Не пропустите: Четыре из пяти футболистов "Реала", игравших в этом сезоне справа в защите, травмированы. | http://soccernews.ru
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