"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом
Пресс-служба мадридского "Реала" назвала футболиста, сдавшего положительный тест на COVID-19.
Заражённым оказался центральный защитник Эдер Милитао.
Примечательно, что в минувшую субботу бразилец отыграл все 90 минут в матче с "Уэской".
Сообщается, что в ходе проверки остальных игроков "сливочных" и сотрудников клуба других заболевших коронавирусом не выявлено.
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|20
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|Реал Вальядолид
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