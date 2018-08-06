"Реал" рассчитывает на Вальверде

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"Реал" рассчитывает на Вальверде

Мадридский "Реал" не планирует продавать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство королевского клуба рассчитывает на футболиста. Впрочем, в ближайшее время он будет отдан в аренду одному из клубов Ла Лиги.

В прошлом сезоне 20-летний Вальверде выступал на правах аренды за "Депортиво" и сыграл 24 матча. 

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