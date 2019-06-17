"Реал" рассчитывает оформить трансфер Погба до конца месяца
Мадридский "Реал" форсирует трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб рассчитывает закрыть сделку по покупке звёздного француза до 1 июля.
В стане "бланкос" ожидают сложных переговоров, однако надеются, что желание самого футболиста перебраться на "Сантьяго Бернабеу" сыграет ключевую роль.
Ранее утверждалось, что "МЮ" не отпустит 26-летнего Погба дешевле чем за 150 миллионов евро. "Реал" такую сумму пока платить не готов.
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