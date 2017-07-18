"Реал" рассчитывает получить с продажи двух своих игроков 100 миллионов евро

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"Реал" рассчитывает получить с продажи двух своих игроков 100 миллионов евроМадридский "Реал" рассчитывает получить с продажи двух своих игроков 100 миллионов евро, информирует Marca.

По сведениям издания, королевский клуб планирует получить с трансфера Альваро Мораты, предположительно, в итальянский "Милан" минимум 70 миллионов, а с перехода Данило в лондонский "Челси" - не менее 30-ти миллионов.

Напомним, "Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку. | soccernews.ru

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