Мадридский "Реал" рассчитывает получить с продажи двух своих игроков 100 миллионов евро, информирует Marca.

По сведениям издания, королевский клуб планирует получить с трансфера Альваро Мораты, предположительно, в итальянский "Милан" минимум 70 миллионов, а с перехода Данило в лондонский "Челси" - не менее 30-ти миллионов.

Напомним, "Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку. | soccernews.ru