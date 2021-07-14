"Реал" рассчитывает продать Варана этим летом
Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Антон Меана из програмы El Larguero, футболист мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан практически со 100% вероятностью покинет "королевский" клуб уже этим летом.
По информации источника, "сливочные" не намерены отпускать Варана следующим летом бесплатно, на правах свободного агента, и поэтому хотят продать француза этим летом для того, что получить деньги, которые необходимы для покупки Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Как сообщалось ранее, "Юнайтед" уже получил от "Реала" разрешение на то, чтобы вести переговоры непосредственно с Вараном и его представителями.
В прошедшем сезоне француз сыграл 31 матч за "бланкос"в Примере, в которых забил 2 гола.
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