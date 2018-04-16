Мадридский "Реал" рассчитывает совершить громкий трансфер до старта Чемпионата Мира в России, информирует AS.

Так, по сведениям издания, королевский клуб все еще надеется подписать форварда ПСЖ Неймара. Учитывая, что сам бразилец также заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", "сливочные" планируют совершить попытки его подписать уже в начале лета.

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ. В настоящее время он продолжает восстанавливаться от трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмы. | soccernews.ru