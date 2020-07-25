"Реал" рассчитывает заработать на трансферах 180 миллионов евро
Вероятная распродажа игроков текущим летом должна принести в казну мадридского "Реала" не менее 180 миллионов евро. Такую задачу поставило руководство королевского клуба, пишет Marca.
При этом отмечается, что 43,5 миллиона "бланкос" уже заработали за счёт трансферов Хави Санчеса в "Вальядолид" и Ашрафа Хакими в "Интер".
Также примечательно, что "Реал" не намерен отпускать Гарета Бэйла бесплатно. В клубе верят, что за скандального британца ещё можно выручить какие-то деньги.
Напомним, что "сливочные" стали чемпионами Испании. В августе им предстоит дуэль с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14