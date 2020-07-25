"Реал" рассчитывает заработать на трансферах 180 миллионов евро

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"Реал" рассчитывает заработать на трансферах 180 миллионов евро

Вероятная распродажа игроков текущим летом должна принести в казну мадридского "Реала" не менее 180 миллионов евро. Такую задачу поставило руководство королевского клуба, пишет Marca.

При этом отмечается, что 43,5 миллиона "бланкос" уже заработали за счёт трансферов Хави Санчеса в "Вальядолид" и Ашрафа Хакими в "Интер".

Также примечательно, что "Реал" не намерен отпускать Гарета Бэйла бесплатно. В клубе верят, что за скандального британца ещё можно выручить какие-то деньги.

Напомним, что "сливочные" стали чемпионами Испании. В августе им предстоит дуэль с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

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