"Реал" расширит клубный музей

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"Реал" расширит клубный музей

Мадридский "Реал" в ближайшее время расширит клубный музей, сообщает Marca.

По сведениям издания, речь идёт о комнате, в которой размещаются все Кубки Чемпионов, выигранные "сливочными".

В помещении не хватает места для 13-го трофея, поэтому появилась надобность в его расширении.

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