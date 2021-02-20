"Реал" расследует большое количеств травм в команде

В мадридском "Реале" началось внутриклубное расследование в связи с эпидемией травм.

По информации Marca, руководство "бланкос" намерено определить виновных в большом количестве повреждений у футболистов.

С начала нынешнего сезона 20 игроков "Реала" суммарно травмировались 41 раз. Это наивысший показатель в Примере.

Напомним, что гостевой матч с "Вальядолидом" из-за проблем со здоровьем пропустят 9 футболистов "сливочных".

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