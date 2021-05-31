"Реал" рассматривает Анчелотти на должность главного тренера

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Как сообщил журналист Антон Меана в эфире программы Hora 25 deportes на Cadena SER, мадридский "Реал" продолжает поиски нового главного тренера.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Карло Анчелотти, который сейчас работает в "Эвертоне",

Напомним, что итальянец уже тренировал "Реал" в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством "Мадрид" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

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