"Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу

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"Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу

Мадридский "Реал" приступил к поиску защитника, который может заменить Серхио Рамоса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к игроку обороны "Аякса" Маттейс де Лигту. Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Впрочем, приобрести голландца будет непросто, так как им также интересуются "Барселона", "Бавария", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Сложность трансфера 19-летнего де Лигта также состоит в его высоких требованиях по зарплате, а также комиссионным для агента.

Напомним, что Рамос хочет покинуть "Реал" и перейти в один из китайских клубов.

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