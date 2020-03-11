"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана
Мадридский "Реал" проявляет интерес к Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри на случай ухода нынешнего главного тренера Зинедина Зидана, сообщает Marca.
По сведениям издания, Зидан будет уволен, если королевский клуб не выиграет Лигу Чемпионов или чемпионат Испании в нынешнем сезоне.
Впрочем, заполучить аргентинца или итальянца будет непросто. Почеттино хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, а к Аллегри проявляют интерес "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и его бывший клуб "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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