"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана

Теги реал мадридзинедин зиданмассимилиано аллегримаурисио почеттино

"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана

Мадридский "Реал" проявляет интерес к Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри на случай ухода нынешнего главного тренера Зинедина Зидана, сообщает Marca.

По сведениям издания, Зидан будет уволен, если королевский клуб не выиграет Лигу Чемпионов или чемпионат Испании в нынешнем сезоне.

Впрочем, заполучить аргентинца или итальянца будет непросто. Почеттино хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, а к Аллегри проявляют интерес "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и его бывший клуб "Ювентус".

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