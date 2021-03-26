"Реал" рассматривает двух тренеров на случай ухода Зидана

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Руководство мадридского "Реала" не исключает, что главный тренер команды Зинедин Зидан захочет уйти летом.

В услугах 48-летнего специалиста заинтересованы туринский "Ювентус" и сборная Франции.

По информации AS, если звёздный наставник покинет королевский клуб, то его собираются заменить Раулем или Йоахимом Лёвом.

Испанец с июня 2019 года возглавляет "Кастилью", а немец уже 15 лет тренирует сборную своей страны, но после Евро-2020 он освободит занимаемую должность.

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