"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу
"Реал" продолжает поиски вратаря на замену Кейлору Навасу, который решил сменить клуб. Об этом сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к Даниэлю Субашичу ("Монако", 34 года), Антонио Миранте ("Рома", 36 лет) и Мартену Стекеленбургу ("Эвертон", 36 лет).
Напомним, что Навас не намерен быть дублером основного голкипера Тибо Куртуа и принял решение уйти из клуба.
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|1
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|Реал Вальядолид
|1
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|5
|Атлетик Бильбао
|1
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|Атлетико Мадрид
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|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
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|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
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|0
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|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
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|1
|0