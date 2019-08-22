"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу

Теги реал мадридмартен стекеленбургданиел субашичантонио миранте

"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу

"Реал" продолжает поиски вратаря на замену Кейлору Навасу, который решил сменить клуб. Об этом сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к Даниэлю Субашичу ("Монако", 34 года), Антонио Миранте ("Рома", 36 лет) и Мартену Стекеленбургу ("Эвертон", 36 лет).

Напомним, что Навас не намерен быть дублером основного голкипера Тибо Куртуа и принял решение уйти из клуба.

Не пропустите: "Реал" заинтересовался вратарем "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов