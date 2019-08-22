"Реал" рассматривает еще три варианта в качестве замены Навасу

"Реал" продолжает поиски вратаря на замену Кейлору Навасу, который решил сменить клуб. Об этом сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к Даниэлю Субашичу ("Монако", 34 года), Антонио Миранте ("Рома", 36 лет) и Мартену Стекеленбургу ("Эвертон", 36 лет).

Напомним, что Навас не намерен быть дублером основного голкипера Тибо Куртуа и принял решение уйти из клуба.

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