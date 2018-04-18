"Реал" рассматривает кандидатуру Кавани в качестве кандидата на усиление своей атаки

Теги реал мадридпсжэдинсон кавани

"Реал" рассматривает кандидатуру Кавани в качестве кандидата на усиление своей атакиМадридский "Реал" рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Эдинсона Кавани в качестве кандидата на усиление своей атаки.

Так, по сведениям fichajes.com, 31-летний уругваец входит в трансферный шорт-лист королевского клуба, который заинтересован в подписании нового нападающего. Однако препятствием на пути возможного трансфера игрока парижан может стать его высокая трансферная стоимость, которая равняется примерно 80-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Кавани забил 36 мячей и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, Роналду близок к уходу из "Реала". | soccernews.ru

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