"Реал" рассматривает кандидатуру тренера "Ювентуса"
"Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве преемника Зинедина Зидана, который покинул клуб.
Впрочем, на данный момент Аллегри является запасным вариантом для "Реала" на тот случай, если не удастся переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
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