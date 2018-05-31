"Реал" рассматривает кандидатуру тренера "Ювентуса"

"Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве преемника Зинедина Зидана, который покинул клуб.

Впрочем, на данный момент Аллегри является запасным вариантом для "Реала" на тот случай, если не удастся переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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