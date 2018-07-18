"Реал" рассматривает кандидатуры трех претендентов на роль нового центрфорварда

Теги реал мадридмауро икардихарри кейнроберт левандовски

"Реал" рассматривает кандидатуры трех претендентов на роль нового центрфорвардаМадридский "Реал" рассматривает кандидатуры трех претендентов на роль нового центрфорварда, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб проявляет заинтересованность к Харри Кейну ("Тоттенхэм"), Роберту Левандовски ("Бавария") и Мауро Икарди ("Интер"). При этом вполне вероятно, что ставку "сливочные" сделают на последнего ввиду неготовности "шпор" и немецкого гранда к диалогу по трансферам своих нападающих.

Напомним,  "Реал" представил эксклюзивную футболку в честь выигрыша 13-го кубка чемпионов. | soccernews.ru

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