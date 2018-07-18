Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуры трех претендентов на роль нового центрфорварда, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб проявляет заинтересованность к Харри Кейну ("Тоттенхэм"), Роберту Левандовски ("Бавария") и Мауро Икарди ("Интер"). При этом вполне вероятно, что ставку "сливочные" сделают на последнего ввиду неготовности "шпор" и немецкого гранда к диалогу по трансферам своих нападающих.

Напомним, "Реал" представил эксклюзивную футболку в честь выигрыша 13-го кубка чемпионов. | soccernews.ru